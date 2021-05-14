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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,4%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 4,8%
11:19 15.05.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,4%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 104,8%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102% и 107,4% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 106,5%, потребительские товары – 100,5% и 102,1%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 107,3%, в том числе в растениеводстве – 103,4% и 115,5% соответственно, животноводстве – 100,01% и 105,7%.
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