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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЦЕНТРОМ ЭКСПЕРТИЗ И ИСПЫТАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
11:12 15.05.2021
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан 14 мая 2021 года в рамках визита в индустриальный парк заместителя министра здравоохранения Беларуси Бориса Андросюка и директора РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Дмитрия Гринько.
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», условия меморандума предполагают установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.
Согласно документу, стороны наладят обмен аналитической, статистической и правовой информацией, будут консультировать и сопровождать потенциальных инвесторов, резидентов и партнеров «Великого камня» по вопросам регулирования обращения медицинских изделий и лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.
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