СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан 14 мая 2021 года в рамках визита в индустриальный парк заместителя министра здравоохранения Беларуси Бориса Андросюка и директора РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Дмитрия Гринько.

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», условия меморандума предполагают установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Согласно документу, стороны наладят обмен аналитической, статистической и правовой информацией, будут консультировать и сопровождать потенциальных инвесторов, резидентов и партнеров «Великого камня» по вопросам регулирования обращения медицинских изделий и лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.