ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС О ПРОДЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЖЕСТКОГО ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


10:53 15.05.2021

Правительство изучает вопрос о продлении или прекращении жесткого ценового регулирования. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время поездки в Брестскую область.

"В Беларуси растет объем производства всех видов мясной продукции - и говядины, и свинины, и птицы. Дефицита в торговле нет", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства

По его словам, на предприятиях всех форм собственности достаточно запасов мясной продукции, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок.

"А экспорт наращивается только после того, как удовлетворены потребности внутреннего рынка", - добавил глава правительства.

"Сейчас мировой рынок продовольствия переживает бум, цены растут практически на все виды продукции - зерновые, масло, мясо. Но мы, понимая ответственность государства перед населением, принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше население. Жесткое ценовое регулирование себя оправдало. Сейчас мы смотрим на целесообразность его продления либо прекращения", - отметил премьер-министр.

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2021
валюта курс
EUR 3.0596
USD 2.5256
RUB 3.4142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0596 -0.0023
USD 2.5256 -0.0071
RUB 3.4142 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0640
USD 2.5200 2.5250
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2150
EUR/RUB 89.7000 90.2000
USD/RUB 73.9000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте