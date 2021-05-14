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ЭКОНОМИКА РБ


В МАРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ АПРЕЛЬСКУЮ ИНФЛЯЦИЮ В БЕЛАРУСИ


10:34 15.05.2021

В апреле 2021 г. прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,6% (8,5% месяцем ранее), прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) сохранился на уровне предыдущего месяца - 7,1% в годовом выражении.

«Основные индикаторы инфляции сохраняются на одном уровне в годовом выражении на протяжении 3 месяцев (с февраля 2021 г): прирост потребительских цен – в диапазоне 8,5-8,7%, цен на СЗТ – около 7,1%. Основное влияние на годовой прирост ИПЦ и ИПЦ СЗТ по-прежнему оказывает рост цен на медикаменты, произошедший в начале года (влияние волатильности курса валют и отмены льготной ставки НДС), масла и жиры (в частности – масло растительное ввиду роста контрактных цен)», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

За прошедшие 12 месяцев отмечается замедление прироста цен на: рыбу и рыбопродукты – до 10% (12% в марте), плодовоовощную продукцию – до 9,5% (12,8% в марте), синтетические моющие средства – до 9,2% (13,4% в марте), крупы – до 6,1% (10,3% в марте), макаронные изделия – до 2,2% (3,3% в марте), муку пшеничную – до «минус» 0,8%.

При этом годовой прирост цен на автомобильное топливо ускорился до 6,8% (2,7% в марте), на одежду – до 6,8% (4,5% в марте), на масло растительное – до 49,8% (48% в марте).

По отношению к средним ценам марта 2021 г. в апреле отмечается рост цен на овощи и фрукты (на 7,3% и 1,6%), мясо и мясопродукты (на 0,7%), повышены тарифы на туристические услуги (на 5,6%).

Одновременно отмечается снижение цен на моющие средства (на 1,1%), сахар (на 0,2%), а также тарифов на бытовые услуги и пассажирский воздушный транспорт (на 0,03% и 0,4% соответственно).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 8,6%.

В апреле по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на табачные изделия (в среднем на 0,2%), лекарственные препараты (на 1%), автомобильное топливо (в среднем на 2,1%).

ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный Правительством в 2021 г., который рассчитывается по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.
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