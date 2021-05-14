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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $3 МЛРД
10:21 15.05.2021
За январь-март 2021 г. в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $3 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18%), Украины (6,7%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,5 млрд, или 84,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2021 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $1,3 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (80,5% от всех направленных инвестиций), Украины (4,9%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,3% всех направленных инвестиций за рубеж.
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