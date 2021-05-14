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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ПЕКТИНОВ НА 110 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:37 15.05.2021
Сотрудники Гродненской региональной таможни выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии комплексных пищевых добавок — пектинов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, партию пищевых добавок стоимостью более 110 тыс. белорусских рублей намеревались ввезти без декларирования через пункт пропуска «Берестовица».
Согласно представленным сведениям, в машине ввозились комплексные пищевые добавки «пектины». При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке фактически перемещается на четверть больше пектинов, нежели заявлено в документах. Соответственно, экономия на уплате таможенных платежей составила бы более 30 тыс. белорусских рублей.
По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Для юридического лица санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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