Сотрудники Гродненской региональной таможни выявили попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии комплексных пищевых добавок — пектинов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской таможне, партию пищевых добавок стоимостью более 110 тыс. белорусских рублей намеревались ввезти без декларирования через пункт пропуска «Берестовица».

Согласно представленным сведениям, в машине ввозились комплексные пищевые добавки «пектины». При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке фактически перемещается на четверть больше пектинов, нежели заявлено в документах. Соответственно, экономия на уплате таможенных платежей составила бы более 30 тыс. белорусских рублей.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Для юридического лица санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.