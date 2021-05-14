С 31 мая компания «Белавиа» начнет выполнять прямые рейсы в еще один российский город – Уфу.

Ранее в этом месяце авиакомпания уже запустила полеты в Екатеринбург и Самару.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, Уфа на данный момент станет десятым регулярным маршрутом Белавиа в Россию.

Белавиа будет летать по маршруту Минск-Уфа-Минск один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск назначен на 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 04.55. Обратный рейс планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

«Российские маршруты всегда пользовались большой популярностью у белорусов и транзитных пассажиров. Поэтому восстанавливать и расширять нашу карту полетов в этом направлении – одна из приоритетных задач сейчас. Мы рады, что есть хоть какой-то прогресс: в начале мая «Белавиа» уже запустила два рейса в Россию – в Екатеринбург и Самару. Сейчас вот – Минск-Уфа-Минск. Надеемся, что в скором времени мы порадуем вас другими хорошими новостями. Пандемия все еще не покинула нас, но мир учится заново строить коммуникацию. И кажется, это получается», – прокомментировал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Дорога в одну сторону займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны – от 183 евро. Узнать подробности о других тарифах и точное расписание можно на сайте авиакомпании.

Уфа – столица Республики Башкортостан. Направление, которое будет интересно ценителям народных культур и традиций. Это единственный город в мире, название которого совпадает с принятым трехбуквенным обозначением аэропорта – UFA. Международный аэропорт «Уфа» находится в 25 километрах от центра города.