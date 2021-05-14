За январь-март 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,2%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 51,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 15,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 63,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,7 млрд рублей, или 12,2% от общего объема кредиторской задолженности.