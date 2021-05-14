Цифровые технологии для автоматизации бизнеса используют 70% компаний в Беларуси. Это показал проведенный компанией SATIO в марте-апреле 2021 года республиканский опрос представителей 1000 белорусских предприятий разных сфер экономики на тему цифровизации и автоматизации бизнеса.

Согласно информации, 45% работают в учетных программах (например, бухгалтерский софт), 16% респондентов пользуются CRM-системами, 9% – самописным ПО. Значительный прирост +60% произошел на рынке профессиональных СRM-систем. Самая используемая CRM – «Битрикс24». Сервису принадлежит 56% рынка.

Опрос показал, что компании из Минска и Минской области лидируют в автоматизации бизнеса. Уровень внедрения технологичных решений в зависимости от региона составляет: Минск и Минская область - 76%, Гродненская и Брестская области - 70%, Витебская и Гомельская - 66%, Могилевская - 63%.

Наиболее автоматизированы компании в сфере ИТ (83%), e-commerce (77%), оптовой торговли (76%) и производства (75%). Наименее – предприятия, занимающиеся недвижимостью, образованием и консалтингом, розничной торговлей.

Крупные компании в полтора раза чаще используют цифровые технологии. С помощью автоматизации бизнес в первую очередь решает внутренние задачи: хранение информации (70% респондентов), документооборот (52%), отчетность (35%). Продвинутые инструменты – чат-боты, ip-телефония, бизнес-аналитика – используют более 20% компаний.

По сравнению с 2019 годом произошли качественные изменения в автоматизации бизнеса: доля использования учетных программ снизилась с 55% до 45%, увеличилось использование самописного софта с 6% до 9%. Самый значительный прирост +60% произошел на рынке профессиональных СRM - систем.

Половина белорусских организаций знает о CRM. С 2019 года показатель осведомленности вырос на 62%. Каждая вторая компания отмечает, что CRM помогает в ежедневной работе и топ-менеджерам, и руководителям отделов, и рядовым сотрудникам.

Согласно результатам исследования, «Битрикс24» не только самая используемая (сервис занимает 56% рынка), но и самая узнаваемая CRM-система в Беларуси. 27% всех респондентов спонтанно назвали ее, отвечая на вопрос: «Какие CRM вы знаете?». По этому показателю продукт опережает ближайшего конкурента почти в четыре раза. При выборе из списка «Битрикс24» назвали 51% опрошенных.

ТОП-5 функций СRM, которые используют предприятия: планирование работы, автофиксация обращений клиентов, сбор и хранение информации, автоматизированный документооборот.

В 2019 году респонденты оценили влияние CRM на эффективность бизнеса в 4,3 балла. В 2021 году оценка значительно выросла и составила 7,3 балла по десятибалльной шкале.

Предприниматели отмечают, что после внедрения стало легче планировать задачи, увеличилась производительность сотрудников и скорость работы с клиентами.

«Исследование показало, что за полтора года изменились критерии выбора инструментов цифровизации. Внедряя технологичное решение, бизнес обращает внимание и на управление процессами, и на рост эффективности сотрудников, – прокомментировала Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси. – Из компаний, которые внедрили CRM-системы, 52% сделали это в течение трех последних лет, 27% – с момента начала пандемии. Мы считаем, что это результат доказанной полезности сервисов автоматизации для бизнеса».

Республиканский опрос проводился в городах с населением свыше 100 тыс. человек с 25 марта по 28 апреля 2021 года. В исследовании участвовало 1000 коммерческих предприятий из разных сфер бизнеса. Опрашивались руководители компаний или их подразделений.

Компания SATIO входит состав Civitta group – крупнейшего независимого консалтингового холдинга в Восточной Европе.

«1С-Битрикс» – ИТ-компания, разработчик CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» и сервиса «Битрикс24». Основана в 1998 году. Резидент Парка высоких технологий с 2018 года.

В сервисе «Битрикс24» зарегистрировано более 8 млн. компаний. Продукт предлагает комплекс инструментов для автоматизации работы: ведение задач и проектов, CRM, контакт-центр, сайты и магазины, корпоративный чат.

Бесплатная версия с базовым набором функционала доступна любым организациям, независимо от количества пользователей.