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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 17,8 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 11,4 ТЫС. НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ
18:02 14.05.2021
За четыре месяца 2021 года в Беларуси зарегистрирован 14 791 субъект хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 3303 юридических лица и 11488 индивидуальных предпринимателей.
Так, в Брестской области зарегистрировано 256 юридических лиц и 1562 индивидуальных предпринимателя; в Витебской области – 209 юрлиц и 1074 ИП; в Гомельской – 245 юрлиц и 1296 ИП; в Гродненской – 210 юрлиц и 1422 ИП; в Минской – 546 юрлиц и 1921 ИП; в Могилевской – 195 юрлиц и 1051 ИП; в Минске – 1620 юрлиц и 3162 ИП.
Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 22 юридических лица.
При этом в отношении 11476 субъектов хозяйствования (3014 юридических лиц и 8462 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
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