ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 17,8 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 11,4 ТЫС. НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ


18:02 14.05.2021

За четыре месяца 2021 года в Беларуси зарегистрирован 14 791 субъект хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 3303 юридических лица и 11488 индивидуальных предпринимателей.

Так, в Брестской области зарегистрировано 256 юридических лиц и 1562 индивидуальных предпринимателя; в Витебской области – 209 юрлиц и 1074 ИП; в Гомельской – 245 юрлиц и 1296 ИП; в Гродненской – 210 юрлиц и 1422 ИП; в Минской – 546 юрлиц и 1921 ИП; в Могилевской – 195 юрлиц и 1051 ИП; в Минске – 1620 юрлиц и 3162 ИП.

Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 22 юридических лица.

При этом в отношении 11476 субъектов хозяйствования (3014 юридических лиц и 8462 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2021
валюта курс
EUR 3.0596
USD 2.5256
RUB 3.4142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0596 -0.0023
USD 2.5256 -0.0071
RUB 3.4142 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0560 3.0590
USD 2.5250 2.5290
RUB 3.4080 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2110
EUR/RUB 89.5000 89.8500
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте