В январе-апреле 2021 года в Гомельской области мониторинг цен проведен в 100 объектах торговли 66 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, факты завышения предельных торговых надбавок при формировании розничных цен на социально значимые товары установлены в 41 торговом объекте 38 субъектов хозяйствования, расположенных в 7 районах области.

Например, в Ветке в магазине ОДО «Л» торговая надбавка выше предельной на 2-16% была установлена на крупу гречневую, макаронные изделия, хлопья овсяные, муку пшеничную.

Аналогичные факты установлены в торговых объектах Кормянского, Речицкого, Рогачевского, Мозырского, Светлогорского и Ельского районов области.

По результатам анализа уровня розничных цен на социально значимые товары факты увеличения розничных цен свыше 0,2% в месяц установлены в 6 торговых объектах крупных сетевых ритейлеров в Гомеле по товарам, которые 28 февраля 2021 года реализовывались по акционным ценам.

Кроме того, во всех 100 торговых объектах, охваченных мониторингами, нарушались правила торговли, не соблюдались санитарные нормы и правила, требования технических регламентов Таможенного союза по маркировке.

Комитетом области по результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования направлены рекомендации об устранении нарушений, информационные письма для принятия мер по приведению в соответствие розничных цен на социально значимые товары.

По информации субъектов торговли, цены на социально значимые товары снижены и приведены в соответствие с действующим законодательством, а также устранены прочие нарушения.

Также информация для рассмотрения и принятия мер направлена в органы исполнительной власти.