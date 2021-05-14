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ЭКОНОМИКА РБ
ФАКТЫ ЗАВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ УСТАНОВЛЕНЫ В 41 ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
17:42 14.05.2021
В январе-апреле 2021 года в Гомельской области мониторинг цен проведен в 100 объектах торговли 66 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, факты завышения предельных торговых надбавок при формировании розничных цен на социально значимые товары установлены в 41 торговом объекте 38 субъектов хозяйствования, расположенных в 7 районах области.
Например, в Ветке в магазине ОДО «Л» торговая надбавка выше предельной на 2-16% была установлена на крупу гречневую, макаронные изделия, хлопья овсяные, муку пшеничную.
Аналогичные факты установлены в торговых объектах Кормянского, Речицкого, Рогачевского, Мозырского, Светлогорского и Ельского районов области.
По результатам анализа уровня розничных цен на социально значимые товары факты увеличения розничных цен свыше 0,2% в месяц установлены в 6 торговых объектах крупных сетевых ритейлеров в Гомеле по товарам, которые 28 февраля 2021 года реализовывались по акционным ценам.
Кроме того, во всех 100 торговых объектах, охваченных мониторингами, нарушались правила торговли, не соблюдались санитарные нормы и правила, требования технических регламентов Таможенного союза по маркировке.
Комитетом области по результатам контрольно-аналитических мероприятий субъектам хозяйствования направлены рекомендации об устранении нарушений, информационные письма для принятия мер по приведению в соответствие розничных цен на социально значимые товары.
По информации субъектов торговли, цены на социально значимые товары снижены и приведены в соответствие с действующим законодательством, а также устранены прочие нарушения.
Также информация для рассмотрения и принятия мер направлена в органы исполнительной власти.
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