С 1 по 5 июня 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» пройдет международная специализированная выставка «Белагро-2021».

Как сообщает сайт индустриального парка, впервые площадкой для мероприятия станет выставочный центр ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания».

Кроме того, здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» (оборудование для предприятий пищевой промышленности) и «Белпродукт. Пищевая индустрия» (продукты питания). Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства.

Участие в выставках примут более 300 компаний из 16 стран, которые представят сельскохозяйственную продукцию, оборудование и технику. Посетители смогут ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.

В программе также запланированы В2В встречи, практические демонстрации, презентации, мастер-классы и конкурсы.