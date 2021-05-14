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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСТАВКА «БЕЛАГРО-2021» ПРОЙДЕТ В ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» С 1 ПО 5 ИЮНЯ
17:21 14.05.2021
С 1 по 5 июня 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» пройдет международная специализированная выставка «Белагро-2021».
Как сообщает сайт индустриального парка, впервые площадкой для мероприятия станет выставочный центр ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания».
Кроме того, здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» (оборудование для предприятий пищевой промышленности) и «Белпродукт. Пищевая индустрия» (продукты питания). Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства.
Участие в выставках примут более 300 компаний из 16 стран, которые представят сельскохозяйственную продукцию, оборудование и технику. Посетители смогут ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники.
В программе также запланированы В2В встречи, практические демонстрации, презентации, мастер-классы и конкурсы.
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