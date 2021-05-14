|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 9,7 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ В 2020 ГОДУ
17:10 14.05.2021
Более 9,7 тысяч субъектов хозяйствования Могилевской области воспользовались в 2020 году налоговыми льготами и преференциями, предусмотренными законодательством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общая сумма налогов, непоступившая в бюджет в связи с использованием льгот, составила 586 млн рублей.
Налоговые преференции организаций и индивидуальных предпринимателей по налогу на добавленную стоимость составили 450,8 млн рублей, налогу на недвижимость – 56,4 млн рублей, платежам за землю – 23,5 млн рублей, налогам на доходы и прибыль – 46,1 млн рублей, экологическому налогу – 6,5 млн рублей, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 2 млн рублей, подоходному налогу – 0,7 млн рублей, упрощенной системе налогообложения – 0,05 млн рублей, оффшорному сбору – 0,003 млн рублей.
Льготы по налогам, сборам (пошлинам) – предоставляемые отдельным категориям плательщиков предусмотренные Налоговым кодексом (НК) и иными актами налогового или таможенного законодательства преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере.
Право использовать налоговые льготы плательщики имеют при наличии оснований и в порядке, установленных НК и иными актами налогового законодательства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2021
Курсы в банках
на 14.05.2021
Конвертация в банках
на 14.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте