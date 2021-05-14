ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило автобус третьего поколения МАЗ 303 для автопарка Молодечно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, покупку финансировал областной бюджет. До этого в Молодечненском автопарке работало всего 98 автобусов, новинка стала девяносто девятым.

Из новшеств, которые определенно понравятся горожанам, — USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. Для комфортной поездки в любое время года салон оснащен пятью отопителями и кондиционером, который может работать как на охлаждение, так и на обогрев. Летом от палящих солнечных лучей защитят пассажиров тонированные стекла со светофильтрами.

Продумана и высота подножки - всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом. Предусмотрена система оповещения остановок, работает светодиодная оптика. Внутри и снаружи установлены видеокамеры, что позволяет водителю через монитор контролировать обстановку во время движения. Автобус оснащен экологическим двигателем класса евро-5, а значит, вредные выбросы в атмосферу значительно снизятся.