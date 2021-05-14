Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,7%, с декабрем 2020 г. – 105,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,8% и 107,8% соответственно, промежуточные товары –101,6% и 106,6%, потребительские товары –100,5% и 102,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 97,2%, с декабрём 2020 г. – 106,7%, в том числе в растениеводстве –96,2% и 113,6% соответственно, животноводстве –97,5% и 104,7% соответственно.