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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,7%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 5,6%
16:27 14.05.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 101,7%, с декабрем 2020 г. – 105,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,8% и 107,8% соответственно, промежуточные товары –101,6% и 106,6%, потребительские товары –100,5% и 102,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 97,2%, с декабрём 2020 г. – 106,7%, в том числе в растениеводстве –96,2% и 113,6% соответственно, животноводстве –97,5% и 104,7% соответственно.
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