18 мая 2021 года государственным учреждением образования «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» будет проводится День открытых дверей (начало в 15.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в мероприятии примут участие студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также лица, заинтересованные в получении высшего образования II ступени.

Будет представлена информация о приеме в магистратуру, реализуемых в Институте образовательных программах высшего образования II ступени, об организации образовательного процесса, а также о трудоустройстве в научные организации Национальной академии наук Беларуси.

Абитуриентам будут предложены циклы лекций, тематических семинаров по актуальным темам.