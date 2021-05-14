Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 мая 2021 года выросло до 373,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 373 тыс. 351 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 363 тыс. 873 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1067 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1109 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 687 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 050 тыс. 830 тестов.