Спрос на аренду квартир в столице восстанавливается: в сравнении с мартом в апреле активность по поиску съемного жилья в Минске выросла наполовину. И несмотря на то, что в целом интерес к арендным квартирам заметно ниже обычного для апреля, все же количество поисковых запросов явно превышает уровень кризисного апреля 2020 года.

Как пишет Realt.by, в то же время предложение объектов на рынке продолжает «раздуваться»: число свободных для заселения квартир за месяц выросло еще на 6%. В основной массе рынок пополнился «однушками», которых в апреле стало больше на 8%.

Текущий уровень предложения на рынке аренды в 2 раза выше, чем в апреле прошлого года, когда на фоне пандемии и количество свободных для заселения квартир резко увеличилось за счет «миграции» в сегмент долгосрочной аренды квартир на сутки.

Динамика арендных ставок на квартиры в апреле была отрицательной. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $270 (снижение на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $334 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $418 (снижение на 0,7%).

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду прибавила 0,04 процентных пункта, в то время как максимальная доходность валютных депозитов осталась неизменной. Соответственно, аренда на данный момент позволяет заработать в 2,6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.