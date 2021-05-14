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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ЗАКРЫВАЕТ УСЛУГУ «ПРЕМИУМ-ПОДПИСКА СБЕРЗВУК»
14:21 14.05.2021
Компания А1 с 31 мая 2021 года закрывает услугу «Премиум-подписка СберЗвук».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, пользователи сервиса смогут воспользоваться новым продуктом компании – А1 Xplore Music от Deezer – и получить доступ к европейской популярной стриминговой платформе на специальных условиях.
Алгоритмы Deezer позволят пользователям А1 Xplore Music от Deezer получать персональные рекомендации по подбору треков, пользоваться встроенной в платформу функцией распознавания песен и слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу. Причем делать это можно как онлайн без расхода мобильного трафика, так и офлайн. А регистрация на платформе дает возможность создать свой профиль в Deezer и делиться авторскими плейлистами любимой музыки с другими пользователями.
Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer предоставляется бесплатно. По истечении тестового периода ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля. Сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.
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