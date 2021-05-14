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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ЗАЙМЕТСЯ ИННОВАЦИОННЫМИ РАЗРАБОТКАМИ В БИОТЕХНОЛОГИЯХ
14:05 14.05.2021
14 мая 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент - ООО «ИнПиТек ГС» (Беларусь).
Как сообщает сайт индустриального парка, инвестиционный проект компании связан с биотехнологиями.
Она будет производить органические и органоминеральные смеси для сельского хозяйства по инновационной технологии.
К реализации проекта новый резидент планирует приступить в этом году.
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