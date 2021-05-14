ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ЗАЙМЕТСЯ ИННОВАЦИОННЫМИ РАЗРАБОТКАМИ В БИОТЕХНОЛОГИЯХ

14:05 14.05.2021 14 мая 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент - ООО «ИнПиТек ГС» (Беларусь). Как сообщает сайт индустриального парка, инвестиционный проект компании связан с биотехнологиями. Она будет производить органические и органоминеральные смеси для сельского хозяйства по инновационной технологии. К реализации проекта новый резидент планирует приступить в этом году.