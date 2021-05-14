Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало перечень лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования для выезжающих за границу граждан.

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 проводятся на платной основе для выезжающих за пределы и Беларуси лиц. Результаты выдаются на русском и английском языках.

Большинство лабораторий осуществляют проведение исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19» (перечень определен приказом Министерства здравоохранения №423 от 20.04.2021).

Ознакомиться с полным перечнем соответствующих организаций здравоохранения здесь.