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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ ГРАЖДАН
13:31 14.05.2021
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало перечень лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования для выезжающих за границу граждан.
Лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 проводятся на платной основе для выезжающих за пределы и Беларуси лиц. Результаты выдаются на русском и английском языках.
Большинство лабораторий осуществляют проведение исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19» (перечень определен приказом Министерства здравоохранения №423 от 20.04.2021).
Ознакомиться с полным перечнем соответствующих организаций здравоохранения здесь.
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