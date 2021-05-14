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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,3%


13:07 14.05.2021

За январь-апрель 2021 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 659,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года платежи увеличились на 6,3%, или на 39,3 млн рублей.

С позиций доходных источников более 75% бюджета обеспечено за счет 6 налогов: подоходного налога (37,2%), налога на прибыль (14,1%), налога на добавленную стоимость (9,0%), акцизов (6,5%), налога при упрощенной системе налогообложения (5,8%) и налога на недвижимость (3,8%).

В формировании доходов консолидированного бюджета приняли участие 571,7 тыс. плательщиков, в том числе 19,7 тыс. организаций, 36 тыс. индивидуальных предпринимателей и 516 тыс. физических лиц.

По-прежнему наиболее стабильным звеном в формировании бюджета являются организации государственного сектора экономики, за счет которых обеспечено 57,6% налоговых поступлений. Доля организаций негосударственного сектора экономики составила 34,2%.

Платежи индивидуальных предпринимателей в бюджете области занимают 5,6%, на долю платежей физических лиц приходится 2,6%.
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