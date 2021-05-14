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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСК ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ


12:58 14.05.2021

Минск за январь-март 2021 года выполнил установленные на 1 квартал целевые показатели по энергосбережению. Об этом сообщил начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Мингорисполкома Дмитрий Скворцов.

Он отметил, что фактические показатели за указанный период составили: целевой показатель энергосбережения «минус» 2,0% при задании 1,6%, показатель по доле местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива 1,7% при задании 1,7%, показатель по доле использования возобновляемых источников энергии в балансе котельно-печного топлива 1,2% при задании 1,2%.

Экономия топливно-энергетических ресурсов за январь-март 2021 г. по Минску составила 31,77 тыс. т у.т., или 29% от годового задания в 110 тыс. т у.т.

Дмитрий Скворцов также обратил внимание на слабую работу некоторых районных администраций Минска по формированию планов для достижения установленных показателей. Не были достигнуты плановые значения целевого показателя энергосбережения Октябрьским, Первомайским, Советским районами; по доле местных ТЭР в КПТ – Партизанским, Первомайским, Советским и Фрунзенским районами; по доле ВИЭ в КПТ – Московским, Партизанским, Первомайским и Советским районами.

В части осуществления надзорной деятельности Минским городским управлением по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов проводится системная работа, направленная больше на выявление резервов экономии и предупреждению нарушений, чем на привлечение к ответственности за допущенные нарушения.

Так, в I квартале 2021 г. проведено 8 проверок субъектов хозяйствования Минска (6 – выборочные; 2 – по поручению органов прокуратуры Минска); выдано 6 предписаний на устранение недостатков, выявлен резерв экономии ТЭР 15,0 т у.т.; составлено 11 протоколов об административных правонарушениях; проведено 1 энергетическое экспресс-обследование субъектов хозяйствования Минска, выявленный резерв экономии 204,0 т у.т.; проведено 11 мониторингов субъектов хозяйствования Минска, по 10 из них выданы рекомендации на устранение недостатков.
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