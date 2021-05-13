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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ МАРТ ПО ДЕЛУ О КООРДИНАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ПАССАЖИРОВ


11:59 14.05.2021

ООО «Дамеком групп» обратилось в Верховный суд с жалобой на решение МАРТ, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства в его действиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, Верховный суд в удовлетворении жалобы отказал.

Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

С подробностями антимонопольного расследования можно ознакомиться здесь.
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