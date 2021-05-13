ЭКОНОМИКА РБ

ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ МАРТ ПО ДЕЛУ О КООРДИНАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ПАССАЖИРОВ

11:59 14.05.2021 ООО «Дамеком групп» обратилось в Верховный суд с жалобой на решение МАРТ, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства в его действиях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, Верховный суд в удовлетворении жалобы отказал. Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке. С подробностями антимонопольного расследования можно ознакомиться здесь.