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ЭКОНОМИКА РБ
ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ МАРТ ПО ДЕЛУ О КООРДИНАЦИИ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ПАССАЖИРОВ
11:59 14.05.2021
ООО «Дамеком групп» обратилось в Верховный суд с жалобой на решение МАРТ, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства в его действиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, Верховный суд в удовлетворении жалобы отказал.
Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.
С подробностями антимонопольного расследования можно ознакомиться здесь.
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