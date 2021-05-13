ЭКОНОМИКА РБ

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛО РУБРИКУ «ВОПРОС ONLINE»

11:25 14.05.2021 Министерство архитектуры и строительства Беларуси запустило в своих официальных аккаунтах в социальных сетях новую рубрику «Вопрос Online». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, специалисты ведомства ответят на вопросы граждан, разъяснят действующие нормы и правила, а также приведут простые примеры решения сложных задач, связанных со строительством. Задать вопросы можно в аккаунтах Минстройархитектуры в Facebook, Instagram и Twitter.