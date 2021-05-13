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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,2%
11:07 14.05.2021
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в апреле 2021 года к апрелю 2020 года составил 8,8%. За январь-апрель 2021 года к уровню января-апреля 2020 года цены на продтовары подскочили на 8,4%.
Непродовольственные товары в апреле 2021 года подорожали по сравнению с мартом на 0,9%, с начала года – на 4,3%. При этом годовой рост цен за апрель составил 8,9%. За январь-апрель 2021 года к уровню января-апреля 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 8,8%.
Цены на услуги в апреле 2021 года выросли по сравнению с мартом на 0,01%, с начала года – на 4,1%. Годовой рост цен на услуги в апреле составил 8,8%. В январе-апреле 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,8%.
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