Международная олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию пройдет 14 мая в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлена она на стимулирование интереса студентов к изучению экономических дисциплин, поддержку талантливой молодежи и развитие у нее творческих способностей. Мероприятие организуют в очно-дистанционном формате.

В интеллектуальном состязании примут участие 14 команд из Беларуси, России и Армении. Это представители БГУ, Белорусского государственного экономического университета, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Армянского государственного экономического университета, Оренбургского государственного университета, Обнинского института атомной энергетики, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Пензенского государственного университета (Россия) и др.

БГУ представят две команды экономического факультета «Полный дефолт» и «Модели».

Будущим экономистам с использованием компьютера предстоит решить задачи по прогнозированию, оптимизации, моделированию экономических процессов и маркетинговой аналитике, а также представить результаты выполнения исследовательского проекта, подготовленного в рамках заочного тура. Выступления команд определят по уровню точности ответов, аргументированности выводов, качеству представленной презентации.

Всего в отборочном туре олимпиады приняли участие более 20 студенческих команд. Победителей наградят дипломами и памятными призами от партнеров состязания.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.