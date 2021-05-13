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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД С 7 ПО 12 МАЯ ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 1 МЛН ПАССАЖИРОВ


10:11 14.05.2021

пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поездами с нумерованными местами воспользовались порядка 214 тыс. пассажиров. Из них поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса — более 188 тыс. пассажиров, поездами международных линий, курсирующими в сообщении с Российской Федерацией — почти 26 тыс. человек.

Услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий воспользовались более 961 тыс. пассажиров.

Максимальный пассажиропоток пришелся на 7 и 11 мая.

Особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса в сообщениях Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гомель и Минск-Могилев. В период с 7 по 12 мая этими поездами перевезено более 57 тыс. пассажиров.

Для обеспечения спроса населения на проезд железнодорожным транспортом в пределах республики в период праздничных дней было дополнительно назначено 77 поездов, которыми перевезено более 30 тыс. человек, и 8 поездов в международном сообщении по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск, которыми воспользхвались 2,3 тыс. человек.
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