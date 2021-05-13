В Беларуси насчитывается 3462 крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых в сельском хозяйстве занято 3001 хозяйство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, списочная численность работников в этих хозяйствах составляет около 11 тысяч человек.

Начиная с 2015 года, численность К(Ф)Х увеличилась на 15%, из них занимающихся сельскохозяйственным производством — на 20%. В пользовании фермерских хозяйств находится более 247 тыс. га сельхозугодий, в том числе пахотных — более 170 тыс. га. В сравнении с 2015 годом их количество увеличилось на 53% и 46% соответственно.

При этом средний размер земельного участка в расчете на одно фермерское хозяйство за это время вырос на 30% и составляет 97 га, в том числе увеличение сельскохозяйственных угодий составило 27 % (82,4 га) и пашни — 22% (56,8 га).

За 2015-2020 годы удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства основных видов сельхозпродукции показал положительную динамику роста с 1,9% до 2,8%.

На сегодня основным направлением сельскохозяйственной деятельности фермеров является растениеводство. Наиболее привлекательны для выращивания картофель, овощи и зерновые культуры. Ежегодно их удельный вес в республиканских объемах производства растет. Также значимым направлением деятельности фермерского сектора выступает производство плодов и ягод, где отмечен наибольший рост: с 5% в 2015 г. до 12% в 2020 г.

Что касается животноводства, эта отрасль для фермерских хозяйств является менее востребованной. Наибольшее развитие она получила в крупнотоварном секторе. В общем объеме производства продукции на животноводство приходится менее 1%. Однако, несмотря на незначительную занятость фермеров в этой сфере, их доля в производстве молока за последние годы выросла в два раза и незначительно снизилась по скоту и птице на убой (в живом весе).