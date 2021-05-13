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ЭКОНОМИКА РБ
С 14 МАЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КАМЕННЫЙ ЛОГ» НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
09:23 14.05.2021
С 14 мая в автодорожном пункте пропуска «Каменный Лог» начинает функционировать система электронной очереди транспортных средств на границе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, услуга электронного бронирования доступна здесь.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Госпогранкомитета.
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