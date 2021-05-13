Цены на промышленную продукцию в Беларуси в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года выросли на 1,6%, с начала года - на 5,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 1,7% и 5,1% соответственно, промежуточные товары – на 1,6% и 6,4%, потребительские товары – 0,4% и 3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 98,9%, с декабрем 2020 г. – 106,3%, в том числе в растениеводстве – 98,6% и 112,6% соответственно, животноводстве – 99% и 104,6% соответственно.

Индекс цен в строительстве в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 104,5%, с декабрем 2020 г. – 105%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,8% и 102,7% соответственно, машины и оборудование – 101% и 106,5%, прочие работы и затраты – 114,6% и 105,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,2%, с декабрем 2020 г. – 104,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.