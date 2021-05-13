ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,8%


18:11 13.05.2021

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года выросли на 1,6%, с начала года - на 5,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 1,7% и 5,1% соответственно, промежуточные товары – на 1,6% и 6,4%, потребительские товары – 0,4% и 3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 98,9%, с декабрем 2020 г. – 106,3%, в том числе в растениеводстве – 98,6% и 112,6% соответственно, животноводстве – 99% и 104,6% соответственно.

Индекс цен в строительстве в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 104,5%, с декабрем 2020 г. – 105%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,8% и 102,7% соответственно, машины и оборудование – 101% и 106,5%, прочие работы и затраты – 114,6% и 105,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100,2%, с декабрем 2020 г. – 104,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2021
валюта курс
EUR 3.0705
USD 2.5309
RUB 3.4180
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0619 -0.0086
USD 2.5327 +0.0018
RUB 3.4062 -0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0620
USD 2.5340 2.5370
RUB 3.3950 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 13.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2080
EUR/RUB 89.7000 90.2000
USD/RUB 74.3000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте