Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области во взаимодействии с инспекцией Министерства по налогам и сборам по Витебской области пресечена незаконная деятельность трех жителей областного центра, которые организовали работу службы такси с нарушениями налогового и трудового законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, для занижения выручки витебского общества с ограниченной ответственностью от оказания услуг такси бизнесмены незаконно использовали упрощенную систему налогообложения, созданную государством в качестве одной из мер поддержки субъектов малого предпринимательства. Поскольку ОАО являлось крупным игроком на рынке перевозок, оно обязано было применять общий порядок налогообложения, уплачивая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий установлены факты занижения выручки, полученной от пассажиров за оказанные услуги такси: если водители такси получали от клиента оплату наличными, то зачастую не использовали таксометр, что также позволяло занижать размер налоговых платежей.

По предварительной оценке, ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 2,2 млн. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

При проведении неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу установлены нарушения трудового законодательства. Как выяснилось, водителям такси в дополнение к официальной зарплате выплачивали «в конверте» от 50 до 300 рублей в месяц, а кассирам – не менее 400 рублей. «Серые» выплаты повлекли неуплату в бюджет подоходного налога и обязательных платежей в фонд социальной защиты населения.