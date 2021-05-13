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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОДЕРНИЗИРОВАЛ ОБОРУДОВАНИЕ
16:56 13.05.2021
В I квартале филиал № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» завершил один из этапов модернизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БЦК, на предприятии установили новый камерный насос по выгрузке цемента из приемных бункеров в силоса.
По словам главного инженера предприятия Артема Кишулько, в результате снизились затраты на сжатый воздух, а также на ремонт и обслуживание оборудования. Улучшилась и экологическая ситуация, так как были установлены кассетные фильтры с воздушным встряхиванием и высокой степенью очистки.
Кроме того, после замены оборудования удалось в 1,5 раза сократить время выгрузки вагона-хоппера.
В покупку оборудования в целом были вложены 65 тысяч рублей. Предполагаемый срок возврата инвестиций составляет около 1,5 года.
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