В I квартале филиал № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод» завершил один из этапов модернизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БЦК, на предприятии установили новый камерный насос по выгрузке цемента из приемных бункеров в силоса.

По словам главного инженера предприятия Артема Кишулько, в результате снизились затраты на сжатый воздух, а также на ремонт и обслуживание оборудования. Улучшилась и экологическая ситуация, так как были установлены кассетные фильтры с воздушным встряхиванием и высокой степенью очистки.

Кроме того, после замены оборудования удалось в 1,5 раза сократить время выгрузки вагона-хоппера.

В покупку оборудования в целом были вложены 65 тысяч рублей. Предполагаемый срок возврата инвестиций составляет около 1,5 года.