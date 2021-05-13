Группа компаний «Детский мир» - крупнейший в России и Казахстане омниканальный оператор торговли детскими товарами открыл два новых магазина в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПАО «Детский мир», один магазин открылся в Минске в ТЦ Ocean (проспект Дзержинского, 3Б-4). Площадь магазина – более 1000 кв. метров. Супермаркет стал пятым магазином сети в городе.

Еще один магазин открылся в Гомеле в ТЦ «ГИППО» (ул. Косарева, д. 18). Площадь магазина также составляет более 1000 кв. метров. Супермаркет стал вторым магазином сети в городе.

В настоящее время сеть магазинов «Детмир» представлена 15 магазинами в 9 городах: Минск, Молодечно, Гомель, Мозырь, Могилев, Бобруйск, Витебск, Гродно, Брест.