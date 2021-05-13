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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛИ СТРОЙПРЕДПРИЯТИЯ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОХИТИЛИ ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ


15:48 13.05.2021

Следственным управлением УСК по Минской области по материалам проверки, проведенной сотрудниками Борисовского межрайотдела УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и Минску, расследуется уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении должностных лиц одного из строительных предприятий Борисова.

По предварительной информации, 42-летний первый заместитель директора предприятия совместно с двумя подчиненными, 30-летним и 31-летним мужчинами, похитили денежные средства, полученные предприятием из бюджетных средств. Для этих целей с августа 2018 года по март 2020 года они обеспечили заключение заведомо ложных договоров подряда с тремя индивидуальными предпринимателями из числа их родственников и знакомых на выполнение работ по строительству сетей канализации в Смолевичах. В действительности же субподрядные работы ими не выполнялись, а финансово-хозяйственная документация была поддельной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, полученная таким образом «выручка» после обналичивания индивидуальными предпринимателями поступала в распоряжение злоумышленников. Общая сумма денежных средств предприятия, которой завладели обвиняемые, составила почти 300 тыс. рублей. При этом, как установлено следствием, основная часть похищенных денежных средств была потрачена на строительство жилого дома для первого заместителя директора предприятия площадью более 150 кв. м в Смолевичах.

Мужчины допрошены, им предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные следствием доказательства позволили уличить указанных лиц в совершении уголовно-наказуемого деяния. В настоящее время проводятся осмотры изъятой документации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются свидетели. Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе – на жилой дом первого заместителя директора. Расследование уголовного дела продолжается.
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