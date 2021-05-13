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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АПРЕЛЬ УСКОРИЛСЯ ДО 0,9%, С НАЧАЛА ГОДА – ДО 4,3%
14:53 13.05.2021
Потребительские цены в Минской области в апреле 2021 года выросли по сравнению с мартом 2021 года на 0,9%, с начала года – на 4,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года цены увеличились на 8,2%, а по сравнению с январем-апрелем прошлого года – на 8,4%.
Продовольственные товары в апреле 2021 года подорожали по сравнению с мартом на 0,8%, с начала года – на 4,3%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в апреле составил 7,1%. За январь-апрель 2021 года цены подорожали к уровню января-апреля 2020 года на 7,6%.
Цены на непродовольственные товары выросли в апреле текущего года на 1,0%, с начала года – на 4,3%. При этом рост цен на непродовольственные товары в апреле 2021 года к апрелю 2020 года составил 9,6%. За январь-апрель 2021 года к уровню января-апреля 2020 года цены подскочили на 9,5%.
Стоимость услуг в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года выросла на 1,1%, с начала года – на 5,1%. В апреле 2021 года цены на услуги по сравнению с апрелем 2020 года подскочили на 9,9%. За январь-апрель текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,1%.
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