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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО» ПРЕДСТАВИТ ОБРАЗЦЫ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ВЫСТАВКЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2021»
14:29 13.05.2021
ОАО «СветлогорскХимволокно» представит образцы своей продукции на выставке «Здравоохранение-2021», которая пройдет 18-20 мая в Футбольном манеже Минска (пр-т Победителей 20/2).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде общества можно будет ознакомиться с традиционными товарами, такими как изделия из углеродных материалов, нетканые материалы для медицины и гигиены медиспан и SpanBel HG, а также с новинкой производства – нетканым материалом мелтблоуном.
Кроме того, можно будет узнать о перспективных видах продукции, которые планируется выпускать уже в ближайшее время. Речь идет о нетканом многослойном материале СМС (спанбонд-мелтблоун-спанбонд) и медицинских латексных и нитриловых перчатках.
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