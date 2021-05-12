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ЭКОНОМИКА РБ


В I КВАРТАЛЕ РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 2,2 ТЫС. ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


13:44 13.05.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, местными исполнительными и распорядительными органами (исполкомами) в первом квартале 2021 года рассмотрено 2239 обращений граждан, связанных с нарушением прав потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, это меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, тогда таких жалоб было 2547.

Отмечается также некоторое снижение общего количества обращений (на 12%) при увеличении количества обращений, рассмотренных МАРТ и исполкомами Гомельской и Минской областей. Наибольшее количество обращений рассмотрено Минским горисполкомом и администрациями районов Минска (31% от общего количества рассмотренных), исполкомами Минской области – 14%, Брестской – 13%, Могилевской – 11%, МАРТ – 10%, остальными – менее 10%.

По-прежнему сферой деятельности, где права потребителей нарушаются в большей степени, остается розничная торговля, в том числе продажа товаров посредством интернет-магазинов: в 1 квартале 2021 года по вопросам, связанным с продажей товаров поступило 43% от общего количества обращений; 30% обращений касались вопросов защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг; 11% – бытового обслуживания населения и услуг сервисных центров; 9% – туристических услуг, услуг перевозчиков автомобильным транспортом, услуг связи, медицинских услуг, финансовых услуг и других; 2% – услуг общественного питания, 5 % – иных вопросов.

По результатам рассмотрения письменных и электронных обращений в досудебном порядке потребителям возмещено материального ущерба на сумму 115,2 тыс. рублей (снижение на 14% к 1 кварталу 2020 года); по неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомами было подано 36 исков в суд о защите прав потребителей (в 2020 году – 38 таких исковых заявлений).

В целях защиты нарушенных прав потребителей составлено 86 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 73 предписания о прекращении нарушений прав потребителей. В целях предупреждения нарушений прав потребителей изготовителям, продавцам, исполнителям услуг направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа.

Анализ обращений граждан по защите прав потребителей показывает, что в 1 квартале 2021 года в МАРТ и исполкомы наиболее часто граждане обращались по вопросам, связанным с:

нарушением сроков передачи предварительно оплаченного товара;

приобретением товаров ненадлежащего качества, в том числе по рекламе на телевидении;

предоставлением недостоверной информации о товарах (в том числе на сайтах интернет-магазинов);

невозможностью возврата товаров, приобретенных во время проведения презентаций, рекламных акций;

нарушением продавцами интернет-магазинов установленных законодательством сроков возврата денежных средств за товар надлежащего или ненадлежащего качества;

предоставление качественной торговой услуги в рамках веденного масочного режима;

качество торгового обслуживания;

расторжение заключенных договоров «расширенной» гарантии при приобретении технически сложных товаров бытового назначения;

приобретение товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах.
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