ЭКОНОМИКА РБ

СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 97,5 МЛН РУБЛЕЙ

13:36 13.05.2021 Сумма поступивших в бюджет Витебской области акцизов за январь-март 2021 года составила 97,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 21,1% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь. Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.