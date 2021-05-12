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ЭКОНОМИКА РБ


СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 97,5 МЛН РУБЛЕЙ


13:36 13.05.2021

Сумма поступивших в бюджет Витебской области акцизов за январь-март 2021 года составила 97,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 21,1% удельного веса в доходах бюджета области.

Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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