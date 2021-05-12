Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2021 года выросло до 372,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 372 тыс. 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 тыс. 806 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 694 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2671 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 837 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 207 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 036 тыс. 143 теста.