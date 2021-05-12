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ЭКОНОМИКА РБ
РИТУАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В БОБРУЙСКЕ ОШТРАФОВАЛИ НА БОЛЕЕ 2,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
13:09 13.05.2021
В ходе выборочной проверки КУП «Городской центр ритуальных услуг» (Бобруйск) Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение законодательства о ценообразовании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, предприятие оказывало услуги по погребению без экономических расчетов, подтверждающих уровень применяемых им тарифов.
Обязанность обосновывать тарифы возникла у предприятия после того, как в августе 2018 года антимонопольный орган установил его доминирующее положение на рынке услуг по погребению на территории г. Бобруйска и Бобруйского района.
Экономический суд Могилевской области привлек предприятие к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила более 2,6 тыс. рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
В МАРТ отметили, что реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих их уровень, в соответствии с частью 3 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 10% стоимости реализованных товаров (работ, услуг).
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