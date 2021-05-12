Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Белорусская научно-промышленная ассоциация (БНПА) предлагают ввести мораторий на применяемую в настоящее время практику доначисления налогов и штрафных санкций при применении пункта 4 статьи 33 Налогового Кодекса (НК). Это и другие предложения направлены в администрацию президента, правительство, Конституционный суд и Верховный суд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации РСПП, обращение делового сообщества содержит подробные описания реальных кейсов, связанных с ретроспективным применением пункта 4 статьи 33 НК.

Практика реализации пункта 4 статьи 33 НК с первых дней ее применения столкнулась с рядом проблем, обусловленных неполнотой предписаний указанного структурного элемента статьи.

В целях единообразного применения пункта 4 статьи 33 НК Верховный суд направил в адрес экономических судов «Разъяснения об отдельных вопросах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь», разместив их на своем официальном интернет-портале 3 мая 2019 года.

«К сожалению, данные разъяснения Верховного суда и их использование контролирующими и правоохранительными органами, а также судами не сняли остроту проблемы применения пункта 4 статьи 33 НК к отношениям по исчислению и уплате налогов, совершенных хозяйствующими субъектами до 1 января 2019 года», - отметили в РСПП.

Проблема отсутствия должного правового регулирования оценки и правовых последствий применения действующих с 1 января 2019 года норм пункта 4 статьи 33 НК рассмотрена на расширенном заседании Юридического Совета Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» с участием экспертов от членских организаций Республиканского союза промышленников и предпринимателей и представителей депутатского корпуса.

РОО «БНПА» и РСПП считают, что контролирующие органы, проводя проверки хозяйствующих субъектов за периоды до 1 января 2019 года по правилам, установленным пунктом 4 статьи 33 НК, действующим с начала января 2019 года, принимают решения, приводящие к изъятию в бюджет существенных сумм в виде доначисленных налогов и штрафных санкций, что ведет к ликвидации хозяйствующих субъектов, увольнению работников и другим негативным последствиям для экономики и социальной сферы. При этом ранее уплаченные хозяйствующими субъектами налоги не принимаются в зачет при определении размера доначисленных налогов и штрафных санкций.

Такая практика идет в разрез с применяемыми более 15 лет усилиями государства по стимулированию деловой инициативы и развитию регионов, созданию новых рабочих мест, отраженными, в частности, в декретах № 9 от 20.12.2007, № 6 от 07.05.2012, № 7 от 23.11.2017, указах № 347 от 17.07.2014 и № 466 от 15.12.2016, считают деловые круги Беларуси.

Вопрос о ретроактивном применении норм пункта 4 статьи 33 НК и о методологии расчета сумм доначисляемых налогов был предметом обсуждения в Министерстве по налогам и сбором.

Руководство Министерства указало представителям бизнес-сообщества, что применение норм пункта 4 статьи 33 НК показало увеличение уровня недобросовестности бизнеса, применяемые меры в отношении хозяйствующих субъектов являются мерами ответственности и не позволяют учитывать при расчете сумм недоплаченных налогов суммы налогов, ранее уплаченные хозяйствующими субъектами.

Не учтена Министерством и известная ему практика применения в Российской Федерации норм российского Налогового кодекса, аналогичных нормам пункта 5 статьи 33 НК, согласно которой, доначисляя налоги по результатам проверок с применением таких норм, контролирующий орган должен рассчитать доначисляемую сумму налогов с учетом сумм тех налогов, которые плательщик уже уплатил в бюджет по своей деятельности, несмотря на то, что уплата в бюджет могла быть в виде другого налога, например, налога при УСН.

«Применяемый контролирующими органами указанный ретроактивный подход влечет убытки реального сектора экономики, уничтожение малых предприятий (КФХ, небольшие мебельные производства и т.п.), ведет к росту безработицы, увеличению социального напряжения, недовольству экономической, фискальной и карательной политикой государства», - считает бизнес-сообщество.

Для разрешения указанных проблем бизнес-союзы предлагают:

принять решение о введении моратория на применяемую в настоящее время практику доначисления налогов и штрафных санкций при применении пункта 4 статьи 33 НК до урегулирования этой проблемы в соответствующем нормативном правовом акте;

Верховному суду провести анализ практики рассмотрения судами дел, связанных с применением пункта 4 статьи 33 НК (экономических, дел об административных правонарушениях, уголовных дел), и по результатам анализа принять соответствующее постановление пленума Верховного суда или рекомендации по урегулированию рассматриваемой проблемы в ином нормативном правовом акте;

Конституционному суду на основании статьи 83 Закона «О конституционном судопроизводстве» рассмотреть вопрос о пересмотре решения Конституционного Суда от 22.12.2018 № Р-1159/2018 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» ввиду выявившейся в правоприменительной практике неполноты и неопределенности предписаний пункта 4 статьи 33 НК, подлежащих применению в системном единстве с нормами пункта 4 статьи 33 НК и пунктом 15 статьи 4 Закона № 159-З.