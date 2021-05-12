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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ В АПРЕЛЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 4,7%
12:19 13.05.2021
Продовольственные товары в Минске в апреле 2021 года подорожали по сравнению с мартом 2021 года на 1,1%, с начала года – на 4,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в апреле 2021 года составил 6,7%. В январе-апреле 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 6,7%.
Непродовольственные товары в апреле 2021 года подорожали по сравнению с мартом на 0,7%, с начала года – на 5,4%. Рост цен в апреле 2021 года к апрелю 2020 года составил 12,8%. В январе-апреле 2021 года к январю-апрелю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 11,1%.
Цены на услуги в апреле 2021 года подросли по сравнению с мартом на 0,8%, с начала года – на 4,6%. При этом годовой рост цен на услуги в апреле 2021 года ускорился до 9,6%. В январе-апреле 2021 года к январю-апрелю 2020 года цены рванули вверх на 8,7%.
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