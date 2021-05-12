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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ МАЯ НАХОДИЛОСЬ 1,6 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ


12:10 13.05.2021

В производстве экономических судов Беларуси на 1 мая 2021 года находилось 1600 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 91% (1457 дел) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 39% (628 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 143 делам.

В апреле 2021 года принято к производству пять заявлений о банкротстве в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны.

К началу мая текущего года экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении строительного республиканского унитарного предприятия «Строительно-монтажный трест №22», Вороновского районного унитарного предприятия бытового обслуживания населения, Бобруйского унитарного коммунального производственного предприятия «Комбинат железобетонных изделий» и коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Борок-агро».
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