ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» представляет свою пассажирскую технику на 10-й международной выставке «ЭлектроТранс-2021», которая с 12 по 14 мая проходит в Москве в рамках Российской недели общественного транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке представлен электробус МАЗ 303Е10, а также троллейбус марки «Горожанин», собранный Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом на базе троллейбуса МАЗ второго поколения.

К слову, габариты электробуса МАЗ 303Е10 адаптированы под городскую среду: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне с комфортом размещается 72 пассажира, из них 30 – на сиденьях. Электробус имеет 100% низкий пол, высота входа всего 320 мм от земли, а один из входов оборудован откидным пандусом для маломобильных групп населения. Сидячие места оснащены USB-разъемами для подзарядки смартфонов. Техника оснащена передовым немецким электродвигателем ZFCeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества. Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 412 А•ч (285 кВт*ч), а подзарядка занимает 4-6 часов.

«В целом, пассажирская техника Минского автомобильного завода – это яркий пример внедрения в производство новейших разработок и развития современных технологий в области защиты окружающей среды и обеспечения комфортной эксплуатации моделей в городских и пригородных условиях. Открытое в конце прошлого года в Жодино сборочное производство электротранспорта МАЗ позволяет заводу выйти на новый уровень создания и реализации пассажирского транспорта, востребованного на белорусском и зарубежных рынках», - отметили в пресс-службе.