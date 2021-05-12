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ЭКОНОМИКА РБ


ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ К ДОПЛАТЕ НАЧИСЛЕНО БОЛЕЕ 591 ТЫС. РУБЛЕЙ


10:55 13.05.2021

За январь-март 2021 года инспекциями Брестской области в адрес организаций агропромышленного комплекса направлено 59 уведомлений о представлении дополнительных документов, информации и (или) пояснений, либо внесении соответствующих исправлений в налоговую декларацию (расчет) и (или) документы, либо представлении налоговой декларации (расчета).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, в ответ на уведомления субъектами хозяйствования представлены налоговые декларации (расчеты) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями, по которым общая сумма налога к доплате составила более 591,00 тыс. рублей.

При этом разница между общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и суммой налоговых вычетов уменьшена на 488,50 тыс. рублей.
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