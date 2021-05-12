В связи с производством плановых ремонтных работ по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную с 24 мая по 4 июня 2021 года изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель-Витебск, Гомель-Могилев, Гомель-Брест и Гомель-Калинковичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены.

Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.