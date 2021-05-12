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ЭКОНОМИКА РБ
С 24 МАЯ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ГОМЕЛЬСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ УЗЛЕ
10:38 13.05.2021
В связи с производством плановых ремонтных работ по переключению устройств электрической централизации Гомельского железнодорожного узла на микропроцессорную с 24 мая по 4 июня 2021 года изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель-Минск, Гомель-Витебск, Гомель-Могилев, Гомель-Брест и Гомель-Калинковичи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены.
Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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