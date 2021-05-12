13 мая бесплатную юридическую консультацию окажут нотариусы Гомельского нотариального округа, представители главного управления юстиции Гомельского облисполкома и Гомельской областной коллегии адвокатов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, мероприятие пройдет с 17:30 до 19:30 на базе публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке им. В.И. Ленина.

«Поддержка семей – один из основных приоритетов социальной политики государства, поэтому для нотариального сообщества Беларуси проведение подобных благотворительных акций стало уже традиционным», – отметили в Белорусской нотариальной палате.

Акция приурочена к Международному Дню семьи.