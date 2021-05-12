ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с 4 по 9 мая заменило участок магистрального нефтепровода Мозырь - Брест-2 в районе НПС «Туров» – НПС «Пинск».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь-Брест DN800 при плановом сокращении режима перекачки нефти.

Специалисты аварийно-восстановительной службы НПС «Пинск» и линейно-эксплуатационной службы НПС «Кобрин» совместно с подрядной организацией заменили участок трубопровода под автомобильной и железной дорогами диаметром 800 мм протяженностью 225 метров. По окончании монтажных работ произведен неразрушающий контроль сварочных соединений и опробование нового участка.

Работы велись в круглосуточном режиме. В настоящее время магистральный нефтепровод Мозырь-Брест работает в штатном режиме.