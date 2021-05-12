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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА АПРЕЛЬ НЕ ИНДЕКСИРУЮТСЯ


09:28 13.05.2021

С учетом индекса потребительских цен в апреле 2020 года размер денежных доходов населения и минимальной заработной платы и индексироваться не будет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, индексация производится, если индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации, превысит пятипроцентный порог.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за апрель 2021 г. к марту 2021 г. составил 100,7%. Индекс потребительских цен за апрель 2021 г. не превысил пятипроцентного порога: к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, к февралю 2021 г. – месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума.

«Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума за апрель 2021 г. индексации не подлежат», - сообщили в министерстве.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов за апрель 2021 г. составляет 273 рубля 27 копеек.

Поскольку индекс потребительских цен за апрель 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г., минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г., индексации за апрель 2021 г. не подлежит.

Размер минимальной заработной платы составляет 400 рублей.
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